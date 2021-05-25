Жителям Башкирии объяснили порядок получения новых выплат на детей

«Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум»

Инна Святенко