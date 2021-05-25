Жителям Башкирии объяснили порядок получения новых выплат на детей

Стало известно, как получить новые выплаты, анонсированные президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о пособиях для неполных семей, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, и выплатах нуждающимся беременным женщинам, чей доход не превышает прожиточный минимум.
Для того, чтобы претендовать на новые льготы нужно подать заявление через портал Госуслуг. Жителей России просят поторопиться, ведь выплаты начнутся уже с 1 июля. Также уточняется, что средства будут поступать в течение года, затем заявление нужно обновить. Беременные же будут получать помощь только в период вынашивания ребенка.
По словам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет.
Подача документа потребуется и для пособий беременным. Председатель комитета Совфеда уточнила, что это следует на сроке беременности от шести до двенадцати недель.