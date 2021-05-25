Жителям Башкирии объяснили порядок получения новых выплат на детей

Стало известно, как получить новые выплаты, анонсированные президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о пособиях для неполных семей, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, и выплатах нуждающимся беременным женщинам, чей доход не превышает прожиточный минимум.

Фото №1 - Жителям Башкирии объяснили порядок получения новых выплат на детей

Для того, чтобы претендовать на новые льготы нужно подать заявление через портал Госуслуг. Жителей России просят поторопиться, ведь выплаты начнутся уже с 1 июля. Также уточняется, что средства будут поступать в течение года, затем заявление нужно обновить. Беременные же будут получать помощь только в период вынашивания ребенка.

По словам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет.

«Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум»

Инна Святенко

Подача документа потребуется и для пособий беременным. Председатель комитета Совфеда уточнила, что это следует на сроке беременности от шести до двенадцати недель.

Уфимская волна