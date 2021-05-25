Стало известно, кто стал новым вице-мэром Уфы

Новым заместителем главы администрации Уфы назначен 41-летний Марат Гайфуллин. Об этом рассказал Сергей Греков сегодня, 25 мая, на совещании в мэрии.
Марат Гайфуллин около десяти лет работал директором крупного холдинга. Теперь ему предстоит курировать вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Уфе.
Марат Раитович Гайфуллин родился в 1980 году в Уфе. В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в качестве менеджера в ООО «МСА». В последние годы работал исполнительным директором службы генерального директора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», генеральным директором ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим». С декабря 2020 года — советник главы администрации Уфы.
Фото: snhz.ru