Стало известно, кто стал новым вице-мэром Уфы

Марат Раитович Гайфуллин родился в 1980 году в Уфе. В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в качестве менеджера в ООО «МСА». В последние годы работал исполнительным директором службы генерального директора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», генеральным директором ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим». С декабря 2020 года — советник главы администрации Уфы.