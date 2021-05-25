В Башкирии к 2025 году расселят 136 аварийных домов

667 жителей региона уже получили ключи от новых квартир. Сейчас в муниципалитетах идет возведение домов. Например, в Илишевском районе в этом году 32 семьи получат долгожданные квадратные метры в новостройках.

Желтым пятнам на потолке в семье Алсу Гилемхановой не удивляются. И если в квартире спасает косметический ремонт, то ветхость дома выдают виды подъезда. Старая проводка, осыпающийся потолок. А удобства и вовсе на улице. Деревянный дом по улице Куйбышева, построенный в середине 60-х, уже сдается под натиском времени.

Ждать переезда Алсу и ее родителям осталось недолго. В селе строится новый трехэтажный многоквартирный дом. Кирпичное здание готово. На первом этаже уже идут отделочные работы в будущих квартирах, а на втором строители возводят межкомнатные стены. Параллельно идет утепление фасада.

Из 35 квартир в доме 22 предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. Еще 10 квартир выделили в другой новостройке. На эти цели из федерального, республиканского и муниципального бюджетов было направлено почти 30 млн рублей.

В прошлом году в Верхнеяркеево благодаря республиканской адресной программе по переселению из аварийного жилья уже появился новый дом. Новоселье справили 34 семьи. В их числе и Миниса Бадретдинова. Получив ключи, осталось только перевезти мебель – квартиры сдали с чистовой отделкой. Больше всего в новом жилье женщине нравится балкон.