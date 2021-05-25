В Уфе прошла научная конференция акушеров-гинекологов

Обменялись опытом. Уфимские акушеры-гинекологи обсудили с московскими коллегами причины кровопотери у женщин при родах и эффективные способы оперативной помощи.
Научная конференция состоялась в Республиканской клинической больнице. Своим опытом поделились профессоры Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
По словам медиков, при патологиях для спасения жизней матери и ещё не рожденного ребенка должны применяться не только современное медицинское оборудование, но и опыт акушеров-гинекологов со всей страны.