В Бакалинском районе Башкирии открыли сезон конных скачек

Более 40 наездников и жокеев из разных районов республики, а также из Татарстана выявляли сильнейшего. Всего организовали 5 заездов на различные дистанции.

Также провели скачки и на лошадях башкирской породы, где весь призовой подиум завоевали хозяева соревнований. Для жокеев-любителей эти старты стали своего рода репетицией перед предстоящим выступлением на республиканском конноспортивном турнире «Терра Башкирия». Представители Бакалинского района приедут в Уфу в конце июля на шестой этап состязаний.