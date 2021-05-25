В Бакалинском районе Башкирии открыли сезон конных скачек

Более 40 наездников и жокеев из разных районов республики, а также из Татарстана выявляли сильнейшего. Всего организовали 5 заездов на различные дистанции. 

Также провели скачки и на лошадях башкирской породы, где весь призовой подиум завоевали хозяева соревнований. Для жокеев-любителей эти старты стали своего рода репетицией перед предстоящим выступлением на  республиканском конноспортивном турнире «Терра Башкирия». Представители Бакалинского района приедут в Уфу в конце июля на шестой этап состязаний.

Фото №1 - В Бакалинском районе Башкирии открыли сезон конных скачек

Второй заезд мой. Первый был на «Терра Башкирия». Там пришел шестым. На этих скачках сразу вышел в лидеры. На третьем заезде взял второе место.

Вадим Тангаев, победитель соревнований /Бакалинский район/

У нас район выступил хорошо. Призовые башкирской породы лошадей первое, второе, третье и четвертое места. Наши выиграли.

Владимир Белоусов, организатор соревнований
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