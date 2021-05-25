Жительница Башкирии в порыве ревности ударила друга ножом

Оказалось, что горожанин стал жертвой своей ревнивой подруги. Друзья проводили вечер за распитием спиртных напитков. В ходе разговора мужчина назвал свою подругу другим именем, а это сильно разозлило её. Она схватила кухонный нож и ударила им приятеля в бок. После содеянного женщина сразу вызвала скорую помощь.