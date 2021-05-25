В Уфе на заводе загорелась одна из установок

Сегодня, 25 мая, в промышленной зоне Уфы был замечен чёрный столб дыма. Фотографии и видео с места происшествия разлетелись по социальным сетям.

Огнём охватило предприятие «Башнефть-Уфанефтехим». К месту инцидента в экстренном порядке прибыли силы и средства МЧС России.

Представители предприятия сообщают, то пострадавших и погибших в пожаре нет.

Оперативные службы филиала «Башнефть-Уфанефтехим» ликвидировали возгорание незначительного объёма нефтепродукта на промышленной площадке предприятия. Площадь возгорания не превысила 15 м2. Пострадавших нет, угроза населению и экологии отсутствует. На месте ведётся постоянный экологический мониторинг. Основное производство предприятия работает в штатном режиме. представитель филиала «Башнефть-Уфанефтехим»