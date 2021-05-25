В Башкирии полицейские разоблачили «сильнейшего экстрасенса Сибири»

Житель Башкирии стал жертвой мошенницы, которая представляется не иначе как «сильнейшим магом в Сибири и за ее пределами». Колдунья пообещала мужчине вернуть в семью жену, которая забрала маленького сына. Отчаявшийся житель республики поверил гадалке на слово и заплатил за ее «услуги» почти полмиллиона рублей.

Фото №1 - В Башкирии полицейские разоблачили «сильнейшего экстрасенса Сибири»

Однако обещанного эффекта не произошло: жена так и не вернулась к бывшему супругу. Тогда мужчина захотел вернуть хотя бы деньги, но гадалка заявила, что обряд еще не закончен и стоит потерпеть. Осознав, что 479 тысяч рублей уже не вернуть простыми уговорами, он решил обратиться за помощью.

По факту мошенничества следователями Стерлибашевского района было возбуждено уголовное дело.

В ходе работы сотрудники Управления уголовного розыска МВД республики и Отдела МВД России по Стерлибашевскому району установили личность подозреваемой и направились по адресу ее проживания в город Красноярск. «Ясновидящая» была застигнута врасплох и дала признательные показания. Сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

пресс-служба МВД по РБ
Фото №2 - В Башкирии полицейские разоблачили «сильнейшего экстрасенса Сибири»
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