В Башкирии полицейские разоблачили «сильнейшего экстрасенса Сибири»

Житель Башкирии стал жертвой мошенницы, которая представляется не иначе как «сильнейшим магом в Сибири и за ее пределами». Колдунья пообещала мужчине вернуть в семью жену, которая забрала маленького сына. Отчаявшийся житель республики поверил гадалке на слово и заплатил за ее «услуги» почти полмиллиона рублей.

Однако обещанного эффекта не произошло: жена так и не вернулась к бывшему супругу. Тогда мужчина захотел вернуть хотя бы деньги, но гадалка заявила, что обряд еще не закончен и стоит потерпеть. Осознав, что 479 тысяч рублей уже не вернуть простыми уговорами, он решил обратиться за помощью.