В Уфе из-за жары ограничили движение большегрузов

Движение большегрузных машин в столице Башкирии ограничено. Причина тому – деформация асфальта из-за аномальной жары.
Грузовикам нельзя проезжать в городе в дневное время, если температура асфальтобетонного покрытия переваливает за +32 градуса. При этом в ночное время, с 22 часов и до 10 утра, тяжеловесный транспорт может передвигаться свободно.
Ограничение будет действовать до 31 августа. Как объяснили в администрации города, установившаяся жаркая погода вызывает нагревание асфальта, от этого участки дорог деформируются. Сообщается, что в настоящее время сотрудники коммунальных служб стараются охладить поверхность дорог, в усиленном режиме работают поливомоечные машины.