В Уфе из воды вытащили тонущего пьяного мужчину

Накануне, 24 мая, спасатели Уфы спасли от смерти 34-летнего мужчину, который чуть не утонул на Белой.

Около девяти часов вечера спасатели заметили на середине реки мужчину, который странным образом уходил под воду. Он едва держался на поверхности, а вскоре осталась вида только его вытянутая рука. Оперативно доплыв на лодке до утопающего, спасатели помогли мужчине выбраться из воды.

Вот только к вещам уфимца подплыть удалось не сразу. Всё дело в том, что мужчина просто забыл откуда приплыл. Его вещей на ближайшем берегу не оказалось, а отдыхающие не признали уфимца.

Вскоре сам горожанин вспомнил, что заходил в воду под мостом, куда его и доставили спасатели. Предположительно, мужчина был сильно пьян.