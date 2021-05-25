«Произведено в Башкирии»: в БСК восстановили изготовление порошка

«Проектная мощность синтетических моющих средств - 60 тысяч тонн в год, работать будут 4 бригады в 3 смены. На наших прилавках башкирский порошок появится в ближайшее время. Планируем поставлять его по всей России, ведем переговоры с ближним зарубежьем. Так что, если увидите в магазинах порошки «Луч», «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в Башкортостане!»

Радий Хабиров