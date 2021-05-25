«Произведено в Башкирии»: в БСК восстановили изготовление порошка
В Башкирии началось производство порошка на базе БСК. Об этом
рассказал в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона рассказал, что ранее в Стерлитамаке
производство порошка достигало огромных масштабов – 8 тонн в сутки. Однако цеха
вскоре остановились, людей распустили и производство встало.
«В октябре 2020 года я был на этом заводе, поручил
правительству республики проработать возможность, просчитать экономику и
возродить производство порошка там же, на БСК»
Радий Хабиров
Хабиров отметил, что производство было восстановлено в
краткие сроки, а объем инвестиций составил 275 млн рублей.
«Проектная мощность синтетических моющих средств - 60 тысяч
тонн в год, работать будут 4 бригады в 3 смены. На наших прилавках башкирский порошок появится в ближайшее время.
Планируем поставлять его по всей России, ведем
переговоры с ближним зарубежьем. Так
что, если увидите в магазинах порошки «Луч», «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в
Башкортостане!»