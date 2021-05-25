«Произведено в Башкирии»: в БСК восстановили изготовление порошка

В Башкирии началось производство порошка на базе БСК. Об этом рассказал в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что ранее в Стерлитамаке производство порошка достигало огромных масштабов – 8 тонн в сутки. Однако цеха вскоре остановились, людей распустили и производство встало.

«В октябре 2020 года я был на этом заводе, поручил правительству республики проработать возможность, просчитать экономику и возродить производство порошка там же, на БСК»

Радий Хабиров
Фото №1 - «Произведено в Башкирии»: в БСК восстановили изготовление порошка

Хабиров отметил, что производство было восстановлено в краткие сроки, а объем инвестиций составил 275 млн рублей.

«Проектная мощность синтетических моющих средств - 60 тысяч тонн в год, работать будут 4 бригады в 3 смены. На наших прилавках башкирский порошок появится в ближайшее время. Планируем поставлять его по всей России, ведем переговоры с ближним зарубежьем. Так что, если увидите в магазинах порошки «Луч», «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в Башкортостане!»

Радий Хабиров
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