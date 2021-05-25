В Башкирии охранник отравился угарным газом, пытаясь согреться

3 февраля 57-летний охранник трагически погиб в подсобном помещении. Подробности инцидента сообщила Гострудинспекция Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии охранник отравился угарным газом, пытаясь согреться

Дорожная бригада перед выездом попросила охранника оставить включённым бензогенератор, так как на базе отключили электроэнергию. К вечеру сотрудники вернулись, но охранника нигде не было видно. Его тело нашли в небольшой комнате в бессознательном состоянии.

57-летний мужчина отравился угарным газом. Спасти его не удалось. Причиной смерти охранника назвали неудовлетворительную организацию работ и необеспечение надлежащего функционирования системы управления. В отношении работодателя было возбуждено административное производство.

Работодатель согласно локальному акту обязался регулярно проверять состояние рабочих мест и исправность оборудования, обеспечивать безопасность работников при эксплуатации оборудования, однако даже при наличии информации об аварийном отключении электроэнергии при температуре за окном в минус 18 градусов никаких мер принято не было. Хотя в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТКРФ работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.

пресс-служба Гострудинспекции РБ

Фото: Гострудинспекция РБ. 

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