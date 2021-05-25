В Башкирии охранник отравился угарным газом, пытаясь согреться

Работодатель согласно локальному акту обязался регулярно проверять состояние рабочих мест и исправность оборудования, обеспечивать безопасность работников при эксплуатации оборудования, однако даже при наличии информации об аварийном отключении электроэнергии при температуре за окном в минус 18 градусов никаких мер принято не было. Хотя в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТКРФ работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.

пресс-служба Гострудинспекции РБ