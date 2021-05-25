В Башкирии охранник отравился угарным газом, пытаясь согреться

3 февраля 57-летний охранник трагически погиб в подсобном помещении. Подробности инцидента сообщила Гострудинспекция Башкирии.
Дорожная бригада перед выездом попросила охранника оставить включённым бензогенератор, так как на базе отключили электроэнергию. К вечеру сотрудники вернулись, но охранника нигде не было видно. Его тело нашли в небольшой комнате в бессознательном состоянии.
57-летний мужчина отравился угарным газом. Спасти его не удалось. Причиной смерти охранника назвали неудовлетворительную организацию работ и необеспечение надлежащего функционирования системы управления. В отношении работодателя было возбуждено административное производство.
Фото: Гострудинспекция РБ.