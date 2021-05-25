В России коронавирус выявили уже у 5 млн человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию в России.

Так, за всё время пандемии в стране выявили уже 5 017 795 человек с коронавирусом. По последним данным на 25 мая, одновременно болеют лишь 265 646 пациентов. За последние сутки коронавирусом заразились 7884.

С выздоровлением выписали 8743 человека за сутки и 4 632 955 за всю пандемию. За сутки смертью закончился ещё 393 случая заболевания (за всё время – 119 194).