В России коронавирус выявили уже у 5 млн человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию в России.
Так, за всё время пандемии в стране выявили уже 5 017 795 человек с коронавирусом. По последним данным на 25 мая, одновременно болеют лишь 265 646 пациентов. За последние сутки коронавирусом заразились 7884.
С выздоровлением выписали 8743 человека за сутки и 4 632 955 за всю пандемию. За сутки смертью закончился ещё 393 случая заболевания (за всё время – 119 194).
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился ещё у 90 человек. Общее количество зараженных достигло 37 664. Выздоровели 98 пациентов, а за всё время – 35 465. Скончались ещё двое (за всё время пандемии – 512).