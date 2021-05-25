Производство порошка и пуск газопровода: Радий Хабиров посетил выставку «Газ. Нефть. Технологии»

Напомним, в октябре прошлого года на законсервированном производстве побывал руководитель региона. Он поручил возобновить выпуск стиральных порошков. А уже в январе 2021 года этот проект обсудили на «Инвестчасе». Объём инвестиций составил 275 млн рублей. Благодаря возрождению производства удалось создать 125 рабочих мест. Скоро популярные порошки «Зифа» и «Луч» появятся на прилавках магазинов Башкортостана. В планах поставлять продукцию по всей России и в страны ближнего зарубежья.