Производство порошка и пуск газопровода: Радий Хабиров посетил выставку «Газ. Нефть. Технологии»

Производство стиральных порошков «Эколь» возобновили в Башкирской содовой компании. Старт производству в рамках крупнейшей выставки «Газ. Нефть. Технологии» дал глава Башкортостана Радий Хабиров. План выпуска на май – 500 тонн моющих средств, который затем увеличится до 60 тысяч тонн.
Напомним, в октябре прошлого года на законсервированном производстве побывал руководитель региона. Он поручил возобновить выпуск стиральных порошков. А уже в январе 2021 года этот проект обсудили на «Инвестчасе». Объём инвестиций составил 275 млн рублей. Благодаря возрождению производства удалось создать 125 рабочих мест. Скоро популярные порошки «Зифа» и «Луч» появятся на прилавках магазинов Башкортостана. В планах поставлять продукцию по всей России и в страны ближнего зарубежья.
В марте этого года по решению президента России Владимира Путина в республиканскую собственность передано 38,3% акций БСК, а также 11,7% плюс одна акция – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием. Общий объем инвестпортфеля – 150 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию действующих и создание новых производств, решение экологических проблем.
Кроме того, на выставке «Газ. Нефть. Технологии» в режиме телемоста прошла церемонии пуска газопровода «Поселок Ново-Александровка – микрорайон Затон города Уфы». Он предназначен для газификации перспективного района Забелья. Участниками экспозиции выступили представители более 260 компаний из 31 региона страны, которые продемонстрируют профессиональному сообществу новинки технологий и оборудования, разработки, услуги. Выставка будет работать до 28 мая.