В Башкирии действуют два лесных пожара

На территории республики продолжают действовать два лесных пожара. Самое крупное возгорание сейчас в Бурзянском районе. Там объяты огнём 72 га леса.
В тушении задействованы 29 спасателей, 13 единицах техники. По прогнозам огнеборцев, сегодня возгорание полностью ликвидируют. Также спасатели выставили противопожарный пост для обеспечения безопасности деревни Кильдигулово.
Действует пожар и в Белорецком районе. Там горение охватило 5 гектаров лесного массива Авзянского лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. Всего с начала пожароопасного сезона в республике возникло 84 лесных пожаров общей площадью 1232,575 га.