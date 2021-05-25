В Башкирии действуют два лесных пожара

На территории республики продолжают действовать два лесных пожара. Самое крупное возгорание сейчас в Бурзянском районе. Там объяты огнём 72 га леса.

В тушении задействованы 29 спасателей, 13 единицах техники. По прогнозам огнеборцев, сегодня возгорание полностью ликвидируют. Также спасатели выставили противопожарный пост для обеспечения безопасности деревни Кильдигулово.