В России стартовала программа детского туристического кешбэка

Продажи путевок в детские лагеря в рамках программы будут осуществляться с 25 мая до 31 августа. Об этом сообщает Ростуризм. Вернуться из лагеря при этом можно до 15 сентября.

В разделе «Детские лагеря» на сайте мирпутешествий.рф можно ознакомиться с полным списком участников программы. Там же можно выбрать предложение лагеря и оплатить его, причем использовать необходимо только карту платежной системы МИР. Половина стоимости путевки вернется автоматически в последующие 5 дней. Однако сумма кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.

Ограничений по возрасту детей нет. Также не ограничено и количество смен, которые ребёнок или несколько детей могут отдыхать.

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма

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