В России стартовала программа детского туристического кешбэка

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма