В России стартовала программа детского туристического кешбэка

Продажи путевок в детские лагеря в рамках программы будут осуществляться с 25 мая до 31 августа. Об этом сообщает Ростуризм. Вернуться из лагеря при этом можно до 15 сентября.
В разделе «Детские лагеря» на сайте мирпутешествий.рф можно ознакомиться с полным списком участников программы. Там же можно выбрать предложение лагеря и оплатить его, причем использовать необходимо только карту платежной системы МИР. Половина стоимости путевки вернется автоматически в последующие 5 дней. Однако сумма кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.
Ограничений по возрасту детей нет. Также не ограничено и количество смен, которые ребёнок или несколько детей могут отдыхать.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСТУРИЗМА: 8 800 200-34-11