В Башкирии сотрудника налоговой осудят за взяточничество

33-летний уже бывший сотрудник налоговой в мае 2020 года нашёл в деятельности двух фирм нарушения. От директора компаний он попросил взятку в размере 1,75 млн рублей за бездействие и неинформирование руководства.

Однако руководитель предприятия доложил об этом в правоохранительные органы. Сотрудник налоговой был пойман с поличным при получении денег. Свою вину он признал, а дело направлено в суд.