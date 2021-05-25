В России упростили получение выписки из Росреестра

Получить выписку из Единого госреестра недвижимости стало еще проще. Теперь это можно сделать через «Госуслуги». Чтобы оперативно получить интересующую информацию, нужно перейти на официальный сайт государственных услуг и выбрать нужный федеральный орган – Росреестр.
Система предложит несколько пунктов, из которых нужно выбрать раздел по получению выписки ЕГРН. После оплаты пошлины заявление поступит в работу. Ориентировочное время ожидания документа зависит от загруженности системы – от нескольких минут до нескольких часов. Готовая выписка придёт на указанный вами адрес электронной почты.