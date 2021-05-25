В России упростили получение выписки из Росреестра

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, достаточно всего лишь иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг, и в личный кабинет данного портала вам придёт электронная выписка, заверенная электронной подписью регистрирующего органа. Причём данная выписка имеет юридическую силу такую же, как и бумажная. Она должна приниматься в любом органе и в любом учреждении.

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан