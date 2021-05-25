Радий Хабиров рассказал на форуме «Газ. Нефть. Технологии», как преобразится БСК

Довольно большая сумма денег пойдет на решение экологических проблем. Таковые возможности у предприятия есть. Сегодня они заключили договор с «ВЭБ Инжиниринг», это тоже возможность привлекать заемные средства, поэтому я полагаю, что предприятие начинает динамичное развитие. Я полагаю, что уже в самые ближайшие годы мы будем видеть, как предприятие преображается, потому что очень старое производство. Оно сложное и долгое время не модернизировалось, и плюс будут появляться новые точки развития.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан