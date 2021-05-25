Радий Хабиров рассказал на форуме «Газ. Нефть. Технологии», как преобразится БСК

Выпуск стиральных порошков «Эколь» возобновили в Башкирской содовой компании. Старт производства в рамках крупнейшей выставки «Газ. Нефть. Технологии» дал глава Башкортостана Радий Хабиров. План выпуска на май – 500 тонн моющих средств, который затем увеличится до 60 тысяч тонн.
Напомним, в октябре прошлого года на законсервированном производстве побывал руководитель региона. Он поручил возобновить выпуск стиральных порошков. А уже в январе 2021 года этот проект обсудили на «Инвестчасе». Объём вложений составил 275 млн рублей. Благодаря возрождению производства удалось создать 125 рабочих мест. Скоро популярные порошки «Зифа» и «Луч» появится на прилавках магазинов Башкортостана. В планах – поставлять продукцию по всей России и в страны ближнего зарубежья.
В марте этого года по решению президента России Владимира Путина в республиканскую собственность передано 38,3% акций БСК, а также 11,7% плюс одна акция – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием. Общий объем инвестпортфеля – 150 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию действующих и создание новых производств.
В режиме телемоста прошла и церемонии пуска газопровода «Поселок Ново-Александровка – микрорайон Затон». Он предназначен для газификации перспективного района Забелья.
Башкортостан занял 9 место среди регионов России с наименьшим давлением на бизнес. Об этом на форуме объявил Радий Хабиров. Он также отметил, что промышленность республики восстанавливает показатели после сложного коронавирусного прошлого года. Индекс промпроизводства по итогам четырех месяцев составил 102,6 процента. В обрабатывающей промышленности – 106 процентов.