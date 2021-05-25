Жители Уфы ищут пострадавших от автоюристов-мошенников

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении автоюристов. Этому предшествовали десятки обращений в правоохранительные органы. Теперь уфимцы ищут таких же пострадавших, как и они сами. Автолюбители рассказывают, что аферисты умышленно подделывали расписки, в которых клиенты обязались вернуть им десятки тысяч рублей.
Сначала скрывались от обманутых клиентов, а теперь спасаются от правосудия. Потраченное время, гора заявлений в правоохранительные органы и первая маленькая победа. В отношении лжеавтоюристов возбудили уголовное дело.
Десятки сделок по одной и той же схеме. Множество пострадавших. Уфа, Челябинская и Нижегородская области. Люди, попавшие в ДТП и вызвавшие комиссара, получали заманчивое предложение с помощью юристов взыскать со страховщиков приличную сумму. Вот только для этого нужно подписать предлагаемый договор и расписку. А после юристы просто исчезали. Фирмы ликвидировались, а телефоны оказывались вне зоны доступа.
Чтобы избежать уловок аферистов, следует придерживаться простых правил.
А главное правило – обращаться в страховую компанию лично, а не через посредников. Если же сумма не устраивает, уладить спор со страховщиком поможет адвокат. Сейчас в отношении автоюристов возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Если вина будет доказана, то юристам грозит до 7 с половиной лет лишения свободы.