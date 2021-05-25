Жители Уфы ищут пострадавших от автоюристов-мошенников

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении автоюристов. Этому предшествовали десятки обращений в правоохранительные органы. Теперь уфимцы ищут таких же пострадавших, как и они сами. Автолюбители рассказывают, что аферисты умышленно подделывали расписки, в которых клиенты обязались вернуть им десятки тысяч рублей.

Сначала скрывались от обманутых клиентов, а теперь спасаются от правосудия. Потраченное время, гора заявлений в правоохранительные органы и первая маленькая победа. В отношении лжеавтоюристов возбудили уголовное дело.

В инициативной группе более 40 человек, но заявлений более 170. Если вы пострадали от «Нео Уфа» или «Нео Урал», свяжитесь с нами, мы поможем в суде. Оскар Нигамаев, пострадавший

Десятки сделок по одной и той же схеме. Множество пострадавших. Уфа, Челябинская и Нижегородская области. Люди, попавшие в ДТП и вызвавшие комиссара, получали заманчивое предложение с помощью юристов взыскать со страховщиков приличную сумму. Вот только для этого нужно подписать предлагаемый договор и расписку. А после юристы просто исчезали. Фирмы ликвидировались, а телефоны оказывались вне зоны доступа.

Они закрыли «Нео Уфа». Юридический директор – фактически другой человек. Это подставной директор. Потом был «Башкирский центр правовой помощи». Тоже директор юридически был не он. Там подставное лицо – девушка из Кургана. Виталий Грехов, пострадавший

Чтобы избежать уловок аферистов, следует придерживаться простых правил.

Правильнее всего сразу обратиться к адвокату. Юристы – это шелуха, если вы обращаетесь к ним, ответственность будет на вас, а не на них. Искандер Фахретдинов, адвокат