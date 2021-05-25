В Башкирии эксперты рассказали, зачем нужно чипировать питомцев

Депутаты башкирского парламента обратились с инициативой в Госдуму – с законопроектом об обязательном чипировании животных. Процедура вживления микросхемы позволит отслеживать безответственных владельцев, выгнавших питомца на улицу, или поможет вернуть потерявшееся животное хозяину.

Процедура с виду хоть и неприятная, но для питомца безболезненная. За пару секунд под кожу животного вживляется микросхема – теперь у Байкала под холкой появился паспорт. При наведении сканера на чип на экране появляется персональный идентификационный номер.

Хоть и номер, но все равно на учете стоит. Уже не бродячая. Чипирование удобно. Для поисков пропажи. Если собака пропадет, удобная вещь, думаю. Фаниль Хамидуллин, житель г. Стерлитамака

Имя, адрес владельца, возраст, порода животного, количество прививок заносится в общую базу. Животные без владельцев также попадают в систему. Их отлавливают, стерилизуют и надевают желтую бирку с номером.

Все животные подлежат идентификации и учету. Те же собаки, кошки – не только сельскохозяйственные животные, но и мелкие. В первую очередь это для предотвращения заразных заболеваний, общие для человека и животного – опасные заболевания. Гузель Фахретдинова, начальник Стерлитамакской межрайонной ветстанции

Также микросхема быстро позволит вернуть домой потеряшку или найти горе-владельца, выгнавшего питомца на улицу. Животное при наличии чипа без проблем посадят в самолет. Услуга в Стерлитамаской ветклинике стоит 160 рублей.

А вот к собакам, живущим во дворе, в будке, ветеринары приезжают сами. С собой они имеют инструмент для биркования и чипирования. Владельцы сами выбирают, что приемлемо для их животного. Кстати, владельцам домашних животных рекомендуют держать их на привязи во дворе и не выпускать на улицу бесконтрольно.