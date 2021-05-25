В Башкирии эксперты рассказали, зачем нужно чипировать питомцев

Депутаты башкирского парламента обратились с инициативой в Госдуму – с законопроектом об обязательном чипировании животных. Процедура вживления микросхемы позволит отслеживать безответственных владельцев, выгнавших питомца на улицу, или поможет вернуть потерявшееся животное хозяину.
Процедура с виду хоть и неприятная, но для питомца безболезненная. За пару секунд под кожу животного вживляется микросхема – теперь у Байкала под холкой появился паспорт. При наведении сканера на чип на экране появляется персональный идентификационный номер.
Имя, адрес владельца, возраст, порода животного, количество прививок заносится в общую базу. Животные без владельцев также попадают в систему. Их отлавливают, стерилизуют и надевают желтую бирку с номером.
Также микросхема быстро позволит вернуть домой потеряшку или найти горе-владельца, выгнавшего питомца на улицу. Животное при наличии чипа без проблем посадят в самолет. Услуга в Стерлитамаской ветклинике стоит 160 рублей.
А вот к собакам, живущим во дворе, в будке, ветеринары приезжают сами. С собой они имеют инструмент для биркования и чипирования. Владельцы сами выбирают, что приемлемо для их животного. Кстати, владельцам домашних животных рекомендуют держать их на привязи во дворе и не выпускать на улицу бесконтрольно.
Пункт о чипировании предусмотрен только ветеринарным законодательством. Депутаты башкирского парламента инициировали законопроект об обязательной идентификации животных. Такая мера в будущем, возможно, предотвратит трагедии. Ведь доказать, что у собак, которые загрызли ребенка в Учалинском районе, были хозяева, пока практически невозможно.