В Башкирии эксперты рассказали, зачем нужно чипировать питомцев

Депутаты башкирского парламента  обратились с инициативой в Госдуму – с законопроектом об обязательном чипировании животных. Процедура вживления микросхемы позволит отслеживать безответственных владельцев, выгнавших питомца на улицу, или поможет вернуть потерявшееся животное хозяину.

Процедура с виду хоть и неприятная, но для питомца безболезненная. За пару секунд под кожу животного вживляется микросхема – теперь у Байкала под холкой появился паспорт. При наведении сканера на чип на экране появляется персональный  идентификационный номер.

Хоть и номер, но все равно на учете стоит. Уже не бродячая. Чипирование удобно. Для поисков пропажи. Если собака пропадет, удобная вещь, думаю.

Фаниль Хамидуллин, житель г. Стерлитамака
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Имя, адрес владельца, возраст, порода животного, количество прививок заносится в общую базу. Животные без владельцев также попадают в систему. Их отлавливают, стерилизуют и надевают желтую бирку с номером.

Все животные подлежат идентификации и учету. Те же собаки, кошки – не только сельскохозяйственные животные, но и мелкие. В первую очередь это для предотвращения заразных заболеваний, общие для человека и животного – опасные заболевания.

Гузель Фахретдинова, начальник Стерлитамакской межрайонной ветстанции
Фото №2 - В Башкирии эксперты рассказали, зачем нужно чипировать питомцев
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Также микросхема быстро позволит вернуть домой потеряшку или найти горе-владельца, выгнавшего питомца на улицу. Животное при наличии чипа без проблем посадят в самолет. Услуга в Стерлитамаской ветклинике  стоит 160 рублей.

А вот к собакам, живущим во дворе, в будке, ветеринары приезжают сами. С собой они имеют инструмент для биркования и чипирования. Владельцы сами выбирают, что приемлемо для их животного. Кстати, владельцам домашних животных рекомендуют держать их на привязи во дворе и не выпускать на улицу бесконтрольно.

Пункт о чипировании предусмотрен только ветеринарным законодательством. Депутаты башкирского парламента инициировали законопроект  об обязательной идентификации животных. Такая мера в будущем, возможно, предотвратит трагедии. Ведь доказать, что у собак, которые загрызли ребенка в Учалинском районе, были хозяева, пока практически невозможно.

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