В Уфе простились с легендарным хоккеистом Николаем Заварухиным

Сегодня в Уфе простились с легендарным хоккеистом, одним из самых преданных игроков в истории хоккейного клуба «Салават Юлаев» Николаем Михайловичем Заварухиным. Церемония прощания состоялась во Дворце спорта на улице Зорге. Именно здесь Николай Заварухин стал успешным хоккеистом и мудрым тренером.

Он родился в Челябинске, но за местный «Трактор» сыграл лишь однажды. Во время службы в армии выступал за чебаркульскую «Звезду», где играл с будущими олимпийскими чемпионами Валерием Харламовым и Александром Гусевым. После этого в его жизни была только Уфа. 12 сезонов он провел за «Салават Юлаев». За это время забросил 186 шайб. Башкирская команда вместе с Заварухиным из середнячков выросла до уровня одного из лидеров второго эшелона советского хоккея. На всю страну гремела легендарная тройка Быков – Заварухин – Казаков. На троих они забросили 717 шайб только в официальных матчах первенства СССР.

После завершения игровой карьеры Николай Михайлович без дела долго не сидел, перейдя на тренерскую работу. Семь лет тренировал уфимский «Авангард», в конце 80-х трудился в штабе «Салавата Юлаева».

Это легендарная личность. Он оставил свой след. Он один из тех, кто не ищет счастье где-то на стороне, а находится в Башкирии и передает свой опыт и молодым и взрослым. Рамиль Юлдашев, директор школы им. М. Азаматова

Дело Николая Михайловича в хоккее продолжил его сын. Николай Николаевич был капитаном «Салавата Юлаева», когда команда завоевала золотые медали чемпионата страны.

Сколько пользы его сын принес моей команде 75-го года рождения. Он мне как родственник был. Владимир Воробьев, заслуженный тренер России

На прощание с Николаем Михайловичем пришло много его воспитанников из команды 1990 года рождения. Под его руководством они делали первые шаги в хоккее. В итоге стали призерами первенства России.

Он был справедливый. Сейчас вспоминали, никто не вспомнил, чтобы он голос мог повысить. Александр Чиглинцев, воспитанник Николая Заварухина