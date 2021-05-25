В Уфе стартовал форум «Газ. Нефть. Технологии – 2021»

Каждый форум «Газ. Нефть. Технологии» становится особенным. Принять участие в нем стараются не только крупные предприятия, но и эксперты и ведущие специалисты нефтегазовой отрасли со всей страны.

Запуск новых объектов производства и награждение юных победителей технических конкурсов республики. В этот раз на форуме «Газ. Нефть. Технологии – 2021» участвуют вместе с известными экспертами отрасли и будущие нефтяники – школьники и студенты.

На выставке участвуют 260 компаний из 31 региона России. Познакомиться с экспонентами форума можно из любой точки мира. На цифровой платформе работает виртуальная экспозиция. Большое внимание уделено деловой программе мероприятия. По традиции это заседания, круглые столы, мастер-классы и конференции с молодыми учеными