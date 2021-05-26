В Уфе пропала без вести 78-летняя Тамара Сабирова

В столице Башкирии пропала без вести 78-летняя Тамара Сабирова. Вчера, 25 мая, она ушла из медицинского учреждения, но обратно так и не вернулась.

Приметы: обычное телосложение, рост около 160 см, зеленые глаза, черные волосы. Пенсионерка была одета в платье в белую полоску темно-синего цвета и белые туфли. На голове у нее был голубой платок с рисунком.