В Уфе пропала без вести 78-летняя Тамара Сабирова

В столице Башкирии пропала без вести 78-летняя Тамара Сабирова. Вчера, 25 мая, она ушла из медицинского учреждения, но обратно так и не вернулась.
Приметы: обычное телосложение, рост около 160 см, зеленые глаза, черные волосы. Пенсионерка была одета в платье в белую полоску темно-синего цвета и белые туфли. На голове у нее был голубой платок с рисунком.
Тамара Сабирова нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно быстрее. Волонтеры просят обладающих какой-либо информацией позвонить по телефонам: 112, 8 (917) 808 68 08 или 8 (800) 700 54 52.