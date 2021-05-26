В Уфе столкнулись «четырнадцатая» и «БМВ»: есть пострадавший

Накануне в башкирской столице произошло ДТП - столкнулись отечественная "четырнадцатая" и BMW 525i. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

ДТП произошло на улице Ульяновых. Виновником аварии оказался 40-летний водитель "четырнадцатой". Оказалось, что при осуществлении поворота на улицу Кольцевую мужчина не уступил дорогу встречной иномарке.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 получил травмы. Его госпитализировали. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.