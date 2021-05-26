«Сотрудник банка» выманил у жителя Башкирии 340 тысяч рублей

40-летний житель Нефтекамска пострадал от рук мошенника. Обманом аферист похитил у мужчины 340 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - «Сотрудник банка» выманил у жителя Башкирии 340 тысяч рублей

Горожанин рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил о том, что злоумышленники снимают с его карты деньги, и предложил установить приложение на телефон.

Заявитель, не подозревая подвоха, так и поступил. Как потом выяснилось, через скаченные приложения мошенники получили дистанционный доступ к его мобильному телефону и списали все имеющиеся денежные средства со всех банковских счетов.

пресс-служба МВД Башкирии

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Теперь полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые граждане, не доверяйте незнакомым лицам, не действуйте по их указке!

пресс-служба МВД Башкирии
Пенальти
Уфимская волна