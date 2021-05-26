Стала известна возможная причина появления ОМОНа в здании центра глазной хирургии в Уфе

Но дело в том, что руководитель клиники, по закону, может делать все, что угодно: убавить зарплату до 5 тысяч рублей, чтобы убрать перспективного сотрудника, который хорошо относится к господину Мулдашеву, и прочее. Центр пришел в упадок. И вот, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко нашел единственно правильный способ — перевести наш центр в ведение БГМУ. Это поддержал глава республики Радий Хабиров, и это стало для нас нормой. Более того, я, как изобретатель аллопланта, всех этих операций, приветствую это решение, потому что мое изобретение, на месте которого вырастают человеческие ткани, будь то соединительная ткань, мозг, нервы, кровеносные сосуды – должно выйти во все разделы медицины, такова его научная судьба. Мы с ректором БГМУ Валентином Павловым обговаривали все эти моменты. Он очень прогрессивный ученый, у него есть полет мысли. Но совершенно неожиданно, я не знаю почему, пришел ОБЭП с ОМОНом. Они ведут свое дело, коррупционная составляющая очень велика. Вы посмотрите, 700 клиник России используют аллоплант, который производится только у нас. Им интересуются и США, только недавно мне звонили, пытались переманить. Но я патриот своей Родины, я не могу… Для меня самое главное, это Родина. Я даже из Уфы не уехал, а сам я родом из Белорецкого района. И вот, что я могу сказать, то, что они расследуют (ОБЭП – прим. ред.), это в отношении уходящего непутевого руководства Всероссийским центром, которое так и не может поддержать научный порыв, уничтожая самых сильных ученых, которое абсолютно не воспринимает престиж Башкирии, престиж России. Я думаю, здесь дело МВД… А наше дело, чтобы все изменилось. Я, как изобретатель аллопланта, как создатель этого прекрасного центра, хочу, чтобы он сверкал, как и раньше, чтобы весь мир тянулся сюда за последней надеждой. Не зря наш центр называют центром последней надежды﻿.

Эрнст Мулдашев, главный научный консультант клиники