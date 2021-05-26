Стала известна возможная причина появления ОМОНа в здании центра глазной хирургии в Уфе

Вчера, 25 мая, в Уфе в здание Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава РФ нагрянули сотрудники ОБЭП и ОМОН. Главный научный консультант клиники, доктор медицинских наук Эрнст Мулдашев рассказал изданию "Башинформ" возможную причину инцидента.
Совершенно неожиданно для меня в центр вошел ОБЭП (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции – прим. ред.) вместе с ОМОНом. Они изъяли документы по производству аллопланта из бухгалтерии, кабинета генерального директора Радика Кадырова и еще ряда отделов нашего всемирно известного центра. Я не исключаю, что этим занималось МВД. Тут есть криминальная составляющая. То есть центр, который часто называют моим именем, попал в такую нелицеприятную ситуацию. Как же так произошло? Могу сразу ответить, что, к величайшему моему сожалению, я, когда покидал пост гендиректора, предложил вместо себя своего ученика Радика Завиловича, тогда и начались очень большие сложности. А именно, было расформировано, ликвидировано восемь лучших, весьма значимых отделов. Были уволены 35 лучших сотрудников. Знаете, это очень обидно, обидно по той причине, что центр воистину всемирно известен – люди из 90 стран едут к нам на лечение в периферийный город Уфу. Это же не Москва, Санкт-Петербург, Париж или Лондон. И мы очень этим горды, и республика очень гордится. Но получилось так, что центр стал «падать». Наука, полет мысли ученых как-то ушли в никуда. Везде поставили видеокамеры, у моего кабинета – подслушивающее устройство. То есть руководство пошло не тем путем. Мой ставленник во главу угла ставит зависть, как бы это романтично не звучало.Эрнст Мулдашев, главный научный консультант клиники
Эрнст Мулдашев отметил, что когда приехали оперативники, он проводил операции двум американцам и одной женщине из Сербии.
Ранее новое руководство закрыло главный операционный блок. Его я еще при строительстве центра планировал сделать самым лучшим в мире. Так и вышло, иностранные врачи это подтверждали. Там была стерильная зона. И вот, его перевели в подсобный блок, где душно. И, самое главное, «чистая» глазная хирургия теперь соседствует с «грязной» лор-хирургией, с гнойными операциями. Такие операции несовместимы – произошла скученность. Доктор из Тюмени делает гнойные операции в том месте, где делают стерильные глазные операции, то есть возникает риск гнойных осложнений. А если такие осложнения, я пока не уверен, возникнут у американца? Вы представляете, что из этого раздуют? Между тем, больные едут на мое имя: я делаю более тысячи операций в год, работаю до двух часов ночи.Эрнст Мулдашев, главный научный консультант клиники
С его слов, данную ситуацию обсудили в Минздраве РФ.
Но дело в том, что руководитель клиники, по закону, может делать все, что угодно: убавить зарплату до 5 тысяч рублей, чтобы убрать перспективного сотрудника, который хорошо относится к господину Мулдашеву, и прочее. Центр пришел в упадок. И вот, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко нашел единственно правильный способ — перевести наш центр в ведение БГМУ. Это поддержал глава республики Радий Хабиров, и это стало для нас нормой. Более того, я, как изобретатель аллопланта, всех этих операций, приветствую это решение, потому что мое изобретение, на месте которого вырастают человеческие ткани, будь то соединительная ткань, мозг, нервы, кровеносные сосуды – должно выйти во все разделы медицины, такова его научная судьба. Мы с ректором БГМУ Валентином Павловым обговаривали все эти моменты. Он очень прогрессивный ученый, у него есть полет мысли. Но совершенно неожиданно, я не знаю почему, пришел ОБЭП с ОМОНом. Они ведут свое дело, коррупционная составляющая очень велика. Вы посмотрите, 700 клиник России используют аллоплант, который производится только у нас. Им интересуются и США, только недавно мне звонили, пытались переманить. Но я патриот своей Родины, я не могу… Для меня самое главное, это Родина. Я даже из Уфы не уехал, а сам я родом из Белорецкого района. И вот, что я могу сказать, то, что они расследуют (ОБЭП – прим. ред.), это в отношении уходящего непутевого руководства Всероссийским центром, которое так и не может поддержать научный порыв, уничтожая самых сильных ученых, которое абсолютно не воспринимает престиж Башкирии, престиж России. Я думаю, здесь дело МВД… А наше дело, чтобы все изменилось. Я, как изобретатель аллопланта, как создатель этого прекрасного центра, хочу, чтобы он сверкал, как и раньше, чтобы весь мир тянулся сюда за последней надеждой. Не зря наш центр называют центром последней надежды.Эрнст Мулдашев, главный научный консультант клиники
В пресс-службах региональных Росгвардии и МВД данную ситуацию не прокомментировали.
Фото: ИА "Башинформ".