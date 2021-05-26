Помогла спрятать тело расчлененного мужчины: в Башкирии женщину осудят за жуткое преступление

В Гафурийском районе Башкирии женщина помогла своей подруге сбросить в колодец тело ее сожителя. Она является фигурантом уголовного дела о «заранее не обещанном укрывательство особо тяжкого преступления». Об этом рассказали в пресс-службе межрайонного суда.
Вопиющий случай произошел в феврале 2021 года. 39-летняя жительница села Белое Озеро забила до смерти своего сожителя скалкой, после чего расчленила топором. Она попросила свою 46-летнюю приятельницу помочь избавиться от тела. Женщины бросили труп на дно колодца.
Тело несчастного обнаружили в марте. Расследование продолжается.
Фото: пресс-служба МВД Башкирии.