Помогла спрятать тело расчлененного мужчины: в Башкирии женщину осудят за жуткое преступление

В Гафурийском районе Башкирии женщина помогла своей подруге сбросить в колодец тело ее сожителя. Она является фигурантом уголовного дела о «заранее не обещанном укрывательство особо тяжкого преступления». Об этом рассказали в пресс-службе межрайонного суда.