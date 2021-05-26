В Башкирии нашли тело пропавшего без вести 66-летнего мужчины

Трагедией завершились поиски 66-летнего мужчины в селе Урметово Илишевского района Башкирии. Рафаэля Шарипова искали на протяжении трех дней - 22 мая он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Родные и близкие пропавшего без вести мужчины забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам отряда "Лиза Алерт".
Вчера, 25 мая, добровольцы поисково-спасательного отряда свернули поиски. К сожалению, Рафаэля Шарипова обнаружили мертвым. Причины его гибели предстоит установить следователям.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Рафаэля Шарипова