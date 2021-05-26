Башкирия вошла в десятку регионов с наименьшим давлением на бизнес

Башкирия заняла девятое место среди регионов России с наименьшим давлением на бизнес. Несмотря на санкции, сокращение добычи нефти, ковидные ограничения предприятия нефтегазовой промышленности в Башкортостане работали в планомерном режиме, им удалось сохранить коллективы, заявил Радий Хабиров.