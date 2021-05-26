Картины, которые отзываются в сердце. В музее имени Нестерова в Уфе открылась выставка работ художников Айрата Гареева и Джамиля Ахметгалиева. Посетителям представили картины, выполненные в стиле «Графика» и «Каллиграфия».
Авторы признаются, что творчество помогает им приводить в гармонию свое внутреннее состояние и надеются, что то же самое будут ощущать и зрители. Айрат Гареев – бывший госслужащий, а Джамиль Ахметгалиев – действующий сотрудник отдела пропаганды в Госавтоинспекции. Оба являются почётными членами Ассоциации каллиграфов Ирана. Экспозиция будет работать до 20 июня.