В Уфе открылась выставка работ художников Айрата Гареева и Джамиля Ахметгалиева

Картины, которые отзываются в сердце. В музее имени Нестерова в Уфе открылась выставка работ художников Айрата Гареева и Джамиля Ахметгалиева. Посетителям представили картины, выполненные в стиле «Графика» и «Каллиграфия».

Авторы признаются, что творчество помогает им приводить в гармонию свое внутреннее состояние и надеются, что то же самое  будут ощущать и зрители. Айрат Гареев – бывший госслужащий, а Джамиль Ахметгалиев – действующий сотрудник отдела пропаганды в Госавтоинспекции. Оба являются почётными членами Ассоциации каллиграфов Ирана. Экспозиция будет работать до 20 июня. 

Даже сами каллиграфы могут не прочитать, то есть мы коллеги у другого коллеги можем не прочитать. Смысл не в этом. Смысл тот же, что и в Коране – раскрыть сердце. Чтобы сердце стало мягким. Здесь как музыка – мы музыку тоже не понимаем, слов нет, но музыка ложится на сердце. Здесь тоже не надо понимать, но оно смотрится сердцем. Оно должно зайти в сердце, сердце должно становиться мягче от этого.  

Айдар Гареев, художник 

Для меня изобразительное искусство – это способ привести в какой-то порядок внутреннее эмоциональное состояние. То есть то или иное занятие. Возьмем если каллиграфию, тоже начал заниматься в один из сложных периодов своей жизни. К акварели я обратился тоже не в простой так. Когда такой период и когда ты начинаешь смотреть вокруг, видеть прекрасное, то и внутри, мысли тоже начинают приводиться в порядок.

Джамиль Ахметгалиев, художник 
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