В Уфе открылась выставка работ художников Айрата Гареева и Джамиля Ахметгалиева

Даже сами каллиграфы могут не прочитать, то есть мы коллеги у другого коллеги можем не прочитать. Смысл не в этом. Смысл тот же, что и в Коране – раскрыть сердце. Чтобы сердце стало мягким. Здесь как музыка – мы музыку тоже не понимаем, слов нет, но музыка ложится на сердце. Здесь тоже не надо понимать, но оно смотрится сердцем. Оно должно зайти в сердце, сердце должно становиться мягче от этого.

Айдар Гареев, художник