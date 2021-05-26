В Уфе пройдет полумарафон «Забег.РФ»

В Уфе в предстоящее воскресенье пройдет полумарафон «Забег.РФ». 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это мировой рекорд.

Мероприятие стартует в 11 утра на площади Салавата Юлаева. Для бегунов будет несколько дистанций: один километр, пять, десять и двенадцать. Все участники получат пакет с сувенирами и футболкой от партнеров. На финише вручат медали. На трассе будет организована работа волонтеров, а также точки питания с водой и фруктами.