В районах Башкирии из-за коронавируса отменяют Сабантуи

Районы Башкирии отказываются от проведения Сабантуев из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Об отмене праздников заявили уже два муниципалитета.

Как сообщает газета «На земле Салавата», Сабантуи были отменены в Салаватском и Дуванском районах. Там продолжают фиксировать активное заражение коронавирусом. Так, в мае в Салаватском районе зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса и 30 – внебольничной пневмонии.