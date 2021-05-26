В районах Башкирии из-за коронавируса отменяют Сабантуи

Районы Башкирии отказываются от проведения Сабантуев из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Об отмене праздников заявили уже два муниципалитета.

Фото №1 - В районах Башкирии из-за коронавируса отменяют Сабантуи

Как сообщает газета «На земле Салавата», Сабантуи были отменены в Салаватском и Дуванском районах. Там продолжают фиксировать активное заражение коронавирусом. Так, в мае в Салаватском районе зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса и 30 – внебольничной пневмонии.

В нескольких районах ситуация благополучная — в Кигинском, Мечетлинском и Белокатайском праздничные мероприятия состоятся в традиционном формате.

Фото: На земле Салавата. 

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