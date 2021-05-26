В Уфе запустили новый газопровод через реку Белую

Ввод в эксплуатацию газопровода Новоалександровка-Затон обеспечит голубым топливом 30 тысяч квартир и шесть котельных для теплоснабжения социально-культурных объектов уфимского Забелья – перспективной территории застройки. По словам Радия Хабирова, до 2025 года в Башкирии будет газифицировано еще 164 населенных пункта. Перспективное направление – глубокая переработка газа.