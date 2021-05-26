В Уфе запустили новый газопровод через реку Белую

Свыше 700 метров труб проложили под водой. По оценкам экспертов, это самый сложный в техническом плане проект за последние 15 лет. Запуск состоялся на полях Российского нефтегазового форума.

 Ввод  в эксплуатацию газопровода Новоалександровка-Затон  обеспечит голубым топливом 30 тысяч квартир и шесть котельных для теплоснабжения социально-культурных объектов уфимского Забелья – перспективной территории застройки.  По словам Радия Хабирова, до 2025 года в Башкирии будет газифицировано еще 164 населенных пункта. Перспективное направление – глубокая переработка газа.

Подписано важное соглашение между предприятиями «Газпром» и «Газпром нефтехим Салават» о поставке в нашу республику от 28 миллиардов кубов сибирского газа. Это дает возможность разгрузить наши предприятия и открывает уникальную возможность создать новое предприятие по глубокой переработке газа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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