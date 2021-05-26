В Башкирии добровольной пожарной охране передали новую спецмашину

В Башкортостане с начала года зарегистрировано свыше 4,5 тысячи пожаров. В связи с жаркой погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В Кармаскалинском районе активистам добровольной пожарной охраны вручили спецмашину для борьбы с огнем. Она встанет на боевое дежурство в Подлубовском сельсовете, где отмечается высокий риск природных пожаров. На этой территории много садовых и дачных домиков.