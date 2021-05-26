В Уфе 15-летний Геннадий Галустян ушел купаться и пропал

Сейчас спасатели ведут активные поиски на воде. Есть версия, что мальчик утонул, однако его тело до сих пор не найдено. По словам близких, в радиусе 10 км от места исчезновения Геннадия все уже обыскано и нет никаких следов. Родная сестра пропавшего заявила, что она и ее семья верят, что Геннадий жив и не теряют надежды.