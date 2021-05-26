В Уфе 15-летний Геннадий Галустян ушел купаться и пропал

В Уфе третьи сутки ищут пропавшего без вести 15-летнего Геннадия Галустяна. Мальчик ушел купаться на речку вечером 23 мая и не вернулся домой. О поисках подростка объявили волонтеры отряда «Поиск детей-Уфа».
Сейчас спасатели ведут активные поиски на воде. Есть версия, что мальчик утонул, однако его тело до сих пор не найдено. По словам близких, в радиусе 10 км от места исчезновения Геннадия все уже обыскано и нет никаких следов. Родная сестра пропавшего заявила, что она и ее семья верят, что Геннадий жив и не теряют надежды.
В социальных группах Демы, откуда парень родом, и Instagram горожане массово пишут о смерти мальчика, утверждая, что он утонул. Однако официально данную версию не подтверждают ни волонтеры, ни спасатели, ни родственники мальчика.
Приметы Геннадия: рост 175 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просят обращаться по телефонам: 02 (для стационарных), 102 (для мобильных), 8-927-969-89-19 и 8 996 106-56-69 (дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа»).