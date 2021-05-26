Житель Уфы без водительских прав устроил ДТП

25 мая вечером в Уфе зафиксирована авария с участием двух легковых машин. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ГИБДД столицы.

20-летний водитель на «ВАЗ-2114» двигался по улице Ленина. При повороте на улицу Белякова парень допустил столкновение со встречной «Лада Гранта». В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Лады».

После проверки оказалось, что у 20-летнего водителя «четырнадцатой» нет водительских прав. Детали произошедшего уточняются, а на парня составлен административный материал.