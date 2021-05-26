Следователи Башкирии изучают детали ДТП, в котором пострадали двое детей

22 мая на автодороге Уфа-Чишмы произошла серьёзная авария. В ДТП пострадали двое детей 7 и 9 лет. Сейчас следователи изучают материалы произошедшего.

Известно, что 34-летний водитель «Киа Оптима» пошёл на обгон, но не обеспечил боковой интервал. Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась.