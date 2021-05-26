В Башкирии прошел Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова

В Октябрьском прошел юбилейный XX Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова. Приехали представители 14 районов и 12 городов Башкортостана, гости из Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей.

В конкурсе «Байга» Приняли участие 86 солистов и 26 коллективов. Победитель получил приз в размере 100 тысяч рублей.

Семилетняя Нелли и десятилетний Динар учатся игре на курае только год, но они уже прошли в финал Республиканского конкурса куристов. Но все же без пристального внимания педагога не обходится даже репетиция.

Вместе со своей семьей на конкурс также приехал 13-летний Денислам. Отец мальчика признается, что воплотил в сыне свои несбывшиеся мечты, ведь когда-то сам тоже мечтал играть на курае.

Кроме солистов на конкурсе сыграли и ансамбли. Традиционно с самого старта проекта без этого коллектива уже не обходится ни один праздник курая.

Участие ансамбля «Буран Бай Сесен», как и проведение самого конкурса «Байга» стало юбилейным. В этом году среди конкурсантов – представители 14 районов и 12 городов Башкортостана, гости из Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей. Всего в празднике участвуют 86 солистов и 24 творческих коллектива.