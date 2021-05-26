Под Уфой загорелся мусорный полигон

Сегодня, 26 мая, в посёлке Новые Черкассы огнём охватило мусорный полигон. Об этом сообщает Министерство Экологии Башкирии.

Пожар произошёл на полигоне нерадиоактивных твёрдых коммунальных отходов. Площадь возгорания составила 300 кв.м. Открытое горение уже ликвидировано, остались лишь небольшие участки задымления.