Житель Уфы устроил дебош на борту самолёта

Член Совета при главе Башкирии по правам человека Полина Вишневская рассказала о неприятном соседе на борту самолёта.

Фото №1 - Житель Уфы устроил дебош на борту самолёта

Девушка летела из Уфы в Санкт-Петербург. На одном рейсе с ней отправился уфимец, который устроил дебош в самолёте. Он громко ругался, матерился, тайно выпивал, на замечания стюардесс и пассажиров реагировал крайне агрессивно.

На рейсе ранним утром, когда люди пытаются поспать, он мешал всем. И заткнуть его пытались все сидящие вокруг пассажиры. Несколько раз по его душу приходилось вызывать бортпроводницу. Но ничего не помогало. Громко орал, что его все притесняют и алкоголя у него с собой нет, а напился в аэропорту. Перегар, кстати, был ужасающий, как и амбре давно не мытого тела. И лишь последние полчаса полета, наверное, окончательно напившись, он все же накрепко уснул.

Полина Вишневская

К слову, всех окружающих мужчина уверял в том, что работает водителем в региональном перевозчике, однако насколько это утверждение правдиво, выяснить очень сложно.

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