Житель Уфы устроил дебош на борту самолёта

На рейсе ранним утром, когда люди пытаются поспать, он мешал всем. И заткнуть его пытались все сидящие вокруг пассажиры. Несколько раз по его душу приходилось вызывать бортпроводницу. Но ничего не помогало. Громко орал, что его все притесняют и алкоголя у него с собой нет, а напился в аэропорту. Перегар, кстати, был ужасающий, как и амбре давно не мытого тела. И лишь последние полчаса полета, наверное, окончательно напившись, он все же накрепко уснул.

Полина Вишневская