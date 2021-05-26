Житель Уфы устроил дебош на борту самолёта

Член Совета при главе Башкирии по правам человека Полина Вишневская рассказала о неприятном соседе на борту самолёта.
Девушка летела из Уфы в Санкт-Петербург. На одном рейсе с ней отправился уфимец, который устроил дебош в самолёте. Он громко ругался, матерился, тайно выпивал, на замечания стюардесс и пассажиров реагировал крайне агрессивно.
К слову, всех окружающих мужчина уверял в том, что работает водителем в региональном перевозчике, однако насколько это утверждение правдиво, выяснить очень сложно.