В Башкирии огонь унёс жизнь 6-месячной девочки

Жуткая трагедия произошла сегодня, 26 мая, в посёлке Чишмы. При пожаре в частном доме погибла 6-месячная девочка.

По сообщениям пресс-службы МЧС по РБ, инцидент произошёл по улице Солнечной. Дом молодой семьи внезапно охватило огнём. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Возгорание удалось быстро потушить. Однако при пожаре погибла маленькая девочка.

Известно, что мама малышки находилась на улице с трёхлетней дочкой. В момент возгорания она попыталась вытащить 6-месячного ребёнка в коляске на улице, но огонь распространился слишком быстро.

На месте происшествия работают психологи МЧС России. Причины пожара предстоит установить. К пострадавшей семье прибыл глава Чишминского района Ришат Мансуров.