В Башкирии ищут подростков, которые уехали на авто серебристого цвета

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Башкортстоан» сообщил о старте новых поисков. В республике ищут 20-летнего Артёма Сычёва и 17-летнего Вадима Кондрашина.

Известно, что 24 мая молодые люди уехали в неизвестном направлении из дома в деревне Мансурово на «ВАЗ-2110» серебристого цвета. С тех пор близкие ничего не знаю об их местоположении.

Приметы Сычёва Артёма: рост 195 см, телосложение плотное, волосы русые, а глаза серо-зелёные. Был одет в белую футболку, черные шорты и оранжевыми пальмами и синие кроссовки. Парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы Кондрашина Вадима: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в красную олимпийку, черную футболку, такого же цвета трико, кроссовки и бейсболку.