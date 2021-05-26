В Уфе 5-летнему ребёнку-инвалиду не выдавали дорогостоящие лекарства

В Уфе семья 5-летнего ребёнка-инвалида пожаловалась в прокуратуру на то, что им не выдают положенные дорогостоящие лекарства.

Малыш страдает тяжёлым орфанным заболеванием и нуждается в жизненно важных лекарства. В соответствии с законодательством семья малыша имеет право на государственную помощь, однако бесплатное обеспечение лекарственными препаратами им не оказывалось.