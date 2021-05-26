В Башкирии от коронавируса за сутки скончались три пациента

Так, за последние сутки в Башкирии было зарегистрировано ещё 90 заболевших коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 37 754. При этом с выздоровлением за сутки выписали 136 человек, за всё время пандемии – 35 601. Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в Башкирии скончались 515 человек.