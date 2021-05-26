«Мы теперь стали ближе к Арктике»: Радий Хабиров об открытии Музея полярников

В Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова. Он прославился на весь мир своими экспедициями в Арктику. На торжественное открытие прибыл и глава Башкирии Радий Хабиров.
В своей речи руководитель республики отметил, что для Башкирии открытие такого музея имеет очень большое значение. Он также поблагодарил всех тех, кто причастен к увековечиванию памяти Альбанова.
Напомним, что проект музейной экспозиции, посвящённой легендарному полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову и всем полярникам из Башкирии, выиграл грант Президента России в размере 6 млн рублей.
Экспозиция музея насчитывает свыше ста артефактов и различных экспонатов. Самый большой из них – это адмиралтейский якорь 19 века, который уже стал новым арт-объектом Уфы. Также в музее созданы специализированные помещения – кинозал и кают-компания для проведения культурно-образовательных мероприятий и мастер-классов.
Можно отметить, что экспозиция собрала в себя все сохранившиеся объекты научной и исторической памяти жизни и походов Альбанова и его команды. Музей смогут бесплатно посещать школьники с родителями, учителя.
Планируется организовать выездные семинары в школах Уфы и республики с демонстрацией небольшой выездной экспозиции, и цифрового музея.