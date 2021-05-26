«Мы теперь стали ближе к Арктике»: Радий Хабиров об открытии Музея полярников

Сегодня мы отдаём историческую память тем, кто долгие годы бился за то, чтобы память о Валериане Альбанове была увековечена, чтобы появился музей его имени. Очень актуально и важно, что мы открываем этот музей в период, когда значение Арктики для нашей страны становится всё более важным. В прошлом году была принята стратегия развития Арктики. Президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет развитию российской Арктики особое внимание. Это огромные усилия – исследования Арктики, разработка ресурсов, военная часть Арктики. Это Северный морской путь, который становится, действительно, важнейшей артерией связывающей, практически, полмира. Мы с вами делаем большое государственное дело.

Радий Хабиров