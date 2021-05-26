В Башкирии экс-начальник ГИБДД, пойманный на коррупции, подался в бега

В отношении экс-гаишника было возбуждено уголовное дело. В собственности его семьи было обнаружено имущество на общую сумму более 44 млн рублей. При этом законность происхождения этого имущества он доказать не смог. Так, на родственников Ильдуса Шайбакова было оформлено три офисных помещения с общей площадью более 700 км. м., квартира, загородный дом с участком в элитном посёлке, два внедорожника.