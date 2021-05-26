В Уфе стали известны подробности нападения бродячих собак на детей

За одни сутки в Дёмском районе двое маленьких детей пострадали от нападения бродячих собак. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Фото №1 - В Уфе стали известны подробности нападения бродячих собак на детей

Известно, что на улице Ухтомского ходит стая бездомных собак. Одна из них напала на 10-летнюю девочку и укусила. К счастью, на помощь ребёнку подоспел прохожий, который отогнал пса и вызвал скорую помощь.

В этот же день на этой же улице жертвой нападения собак стал 7-летний мальчик, который играл с другими детьми во дворе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Следком Башкирии контролирует расследование произошедшего.

В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются дети, работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Следственное управление и впредь будет реагировать на факты нападения безнадзорных животных на детей и принимать установленные законом меры, давая оценку действиям должностных лиц, ответственных за вышеуказанное направление деятельности.

пресс-служба СК РФ по РБ 
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями