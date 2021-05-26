В Уфе стали известны подробности нападения бродячих собак на детей
За одни сутки в Дёмском районе двое маленьких детей пострадали от нападения бродячих собак. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «халатность».
Известно, что на улице Ухтомского ходит стая бездомных собак. Одна из них напала на 10-летнюю девочку и укусила. К счастью, на помощь ребёнку подоспел прохожий, который отогнал пса и вызвал скорую помощь.
В этот же день на этой же улице жертвой нападения собак стал 7-летний мальчик, который играл с другими детьми во дворе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются дети, работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Следственное управление и впредь будет реагировать на факты нападения безнадзорных животных на детей и принимать установленные законом меры, давая оценку действиям должностных лиц, ответственных за вышеуказанное направление деятельности.