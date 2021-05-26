В Уфе стали известны подробности нападения бродячих собак на детей

Известно, что на улице Ухтомского ходит стая бездомных собак. Одна из них напала на 10-летнюю девочку и укусила. К счастью, на помощь ребёнку подоспел прохожий, который отогнал пса и вызвал скорую помощь.

В этот же день на этой же улице жертвой нападения собак стал 7-летний мальчик, который играл с другими детьми во дворе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.