Первый азан в открывшейся мечети «Ар-Рахим» прозвучит голосом Элвина Грея

«Ризван Даниялович заявил о том, что ведёт переговоры с фондами Саудовской Аравии, ОАЭ, а также с меценатами в России для оказания финансовой помощи в строительстве. Это будет достойным подарком традиционному исламу и новой достопримечательностью нашей республики. В день открытия мечети первый азан прозвучит моим голосом. Для меня это большая честь!»

Элвин Грей