Первый азан в открывшейся мечети «Ар-Рахим» прозвучит голосом Элвина Грея

Радик Юльякшин, более известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, прочтет первый азан в мечети «Ар-Рахим», когда она откроется. Такой новостью поделился певец с подписчиками в социальных сетях.

Фото №1 - Первый азан в открывшейся мечети «Ар-Рахим» прозвучит голосом Элвина Грея

Он признался, что чтение призыва к молитве для него является большой честью. Он выразил надежду на то, что вскоре мечеть станет достопримечательностью Башкирии, которую будут узнавать во всем мире.

Ранее артист посетил строящуюся мечеть «Ар-Рахим» вместе с депутатом Государственной Думы РФ Ризваном Курбановым и мастером спорта Международного класса Рустамом Бегериным.

«Ризван Даниялович заявил о том, что ведёт переговоры с фондами Саудовской Аравии, ОАЭ, а также с меценатами в России для оказания финансовой помощи в строительстве. Это будет достойным подарком традиционному исламу и новой достопримечательностью нашей республики. В день открытия мечети первый азан прозвучит моим голосом. Для меня это большая честь!»

Элвин Грей
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