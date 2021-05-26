Первый азан в открывшейся мечети «Ар-Рахим» прозвучит голосом Элвина Грея

Радик Юльякшин, более известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, прочтет первый азан в мечети «Ар-Рахим», когда она откроется. Такой новостью поделился певец с подписчиками в социальных сетях.
Он признался, что чтение призыва к молитве для него является большой честью. Он выразил надежду на то, что вскоре мечеть станет достопримечательностью Башкирии, которую будут узнавать во всем мире.
Ранее артист посетил строящуюся мечеть «Ар-Рахим» вместе с депутатом Государственной Думы РФ Ризваном Курбановым и мастером спорта Международного класса Рустамом Бегериным.