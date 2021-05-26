Игроки ГК «Уфа-Алиса» провели зарядку для женщин 60+

Начали день со спорта. Игроки гандбольной команды «Уфа-Алиса» провели зарядку для тех, кому за 60. Мероприятие приурочили к Году здоровья и активного долголетия. К слову, это не первое занятие спортсменок с представительницами группы здоровья и жительницами города пенсионного возраста.
На этот раз упражнения показывали Полина Шатова и Аделина Давлетбаева. Гандболистки подготовились к утренней разминке заранее: для участниц они выбрали движения из базы ОФП, такие как наклоны, выпады и приседания. Также на зарядку вышли воспитанницы спортшколы по гандболу.
С 1 июня «Уфа-Алиса» уходит в отпуск. Напомним, команда завершила чемпионат России в Суперлиге на 10-й строчке в турнирной таблице.